اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة

تعقد في القاهرة، اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية في القاهرة لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المرضى وعودة العالقين، حسبما افادت قنماة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وتأتي اجتماعات القاهرة في إطار الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.

وتشهد الاجتماعات تقدما وتوافقا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وتستمر لمدة يومين.

وتأتي الاجتماعات في إطار سعي مصر لتذليل عقبات التوصل لاتفاق وحرصها على إدخال المساعدات لمواطني قطاع غزة بكميات كافية ومناسبة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن اللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة للوصول إلى إطار تفاوضي، لافتا إلى أن الاتفاق الإطاري سيكون أساس المحادثات غير المباشرة.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي : لسنا مهتمين بتصريحات المتكسبين سياسياً من القضايا، وجهودنا مستمرة حول غزة.

وأضاف : لا يمكن لأي وسيط أن يحدد مدى زمنياً للمفاوضات سواء حول غزة أو أي ملف آخر.

وتابع : لا يمكن قبول حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة.