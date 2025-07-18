صحة غزة: المئات ممن نحلت أجسامهم عرضة للموت نتيجة الجوع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة بغزة، قالت إن هناك أعداد غير مسبوقة من المواطنين تصل إلى أقسام الطوارئ بسبب الجوع.



وأضافت الصحة بغزة، أن مئات ممن نحلت أجسامهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع.

نقلت وسائل إعلام عبرية انه تم التوصل لتوافق بين تل أبيب و حركة المقاومة الفلسطينية حماس على خرائط الانسحاب بعد تنازل دولة الاحتلال عن محور موراج.



وأشارت المصادر في تصريحات لها إلى أن نتنياهو أكد في جلسات مغلقة أن الوفد باق في الدوحة حتى التوصل إلى توافقات.



وبينت المصادر أن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو عازم على التوصل إلى صفقة تبادل.



وذكرت أن الأزمة التي تعصف بالائتلاف تزيد من احتمال إبرام صفقة كجزء من حملة نتنياهو لإعادة انتخابه.



وأكدت المصادر، أن عملية عربات جدعون لم تكن ضمن خطة عام 2025 والجيش اعتقد أن تبرم إسرائيل صفقة في وقت سابق.



