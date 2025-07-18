44 % ضد حرب غزة.. انقسام إسرائيلي حاد بشأن جدوى العدوان على القطاع

أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" العبرية استمرار الانقسام الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن فاعلية استمرار الحرب علي قطاع غزة، مع دخولها شهرها العاشر.

واعتبر 44% من الإسرائيليين أن استمرار الحرب علي القطاع لن يحقق أهدافه، مقابل 42% يؤمنون بقدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أهدافه من خلال الاستمرار في العمليات القتالية.

وتبرز هذه الانقسامات من خلال توجهات التصويت، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 73% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم يعتقدون أن الحرب ستحقق أهدافها، بينما يعتقد 70% من مؤيدي المعارضة أن القتال لن يحقق أي نتائج تذكر.

وتشير هذه الأرقام إلى وجود فجوة واسعة في الثقة بجدوى العمليات العدوانية بين داعمي الحكومة ومعارضيها، في ظل انتقادات دولية متزايدة لحجم الدمار والخسائر البشرية في قطاع غزة، مع غياب أي أفق سياسي واضح لإنهاء الحرب.