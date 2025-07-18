المبعوث الأمريكي الخاص بالرهائن: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أقرب من أي وقت مضى

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بالرهائن آدم بولر، أنّ التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أقرب من أي وقت مضى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

نقلت وسائل إعلام عبرية انه تم التوصل لتوافق بين تل أبيب و حركة المقاومة الفلسطينية حماس على خرائط الانسحاب بعد تنازل دولة الاحتلال عن محور موراج.



وأشارت المصادر في تصريحات لها إلى أن نتنياهو أكد في جلسات مغلقة أن الوفد باق في الدوحة حتى التوصل إلى توافقات.



وبينت المصادر أن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو عازم على التوصل إلى صفقة تبادل.



وذكرت أن الأزمة التي تعصف بالائتلاف تزيد من احتمال إبرام صفقة كجزء من حملة نتنياهو لإعادة انتخابه.



وأكدت المصادر، أن عملية عربات جدعون لم تكن ضمن خطة عام 2025 والجيش اعتقد أن تبرم إسرائيل صفقة في وقت سابق.