ذكر استطلاع رأي لصحيفة معاريف، أنّ 44% من الإسرائيليين يرون أن استمرار القتال في غزة لن يحقق أهدافه بينما 42% يعتقدون العكس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

أعلن آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الأسري، أن صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة أصبحت "أقرب من أي وقت مضى"، رغم ما وصفه بـ"تعنت" الحركة الفلسطينية في المفاوضات الجارية.

وجاءت تصريحات بوهلر خلال مشاركته في منتدى أسبن للأمن بولاية كولورادو، ونقلتها صحيفة بوليتيكو اليوم الجمعة، حيث زعم أن النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل في مواجهة إيران خلال الفترة الأخيرة فتحت نافذة سياسية قد تتيح إبرام الاتفاق مع حماس، مضيفًا: "أنا واثق من أن الصفقة ستتم، لكن التحدي يكمن في عناد حماس".

وقال بوهلر في لهجة حادة: "ما زالوا يواصلون التمسك بموقفهم... إسرائيل تواصل سحقهم عسكريًا، ومع ذلك يعتقدون أن لديهم نفوذًا في المفاوضات"، مشيرًا إلى أن هذا "التعنت" قد يؤدي في النهاية إلى فشل الصفقة.

وفي سياق متصل، أعرب المبعوث الأمريكي عن تفاؤله بشأن آفاق توسيع اتفاقيات أبراهام، التي تم التوصل إليها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقات “ما زالت صامدة”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن السابقة بدء التفاوض المباشر مع حماس في وقت مبكر من الحرب، امتنع بوهلر عن التعليق، لكنه شدد على أن الإدارة الأمريكية "كانت دائمًا تنسق مع الجانب الإسرائيلي"، نافيًا عقد أي صفقات "أحادية" مع الحركة.

يذكر أن بوهلر واجه في وقت سابق انتقادات من مؤيدي الحكومة الإسرائيلية، بعدما انتشر أنه أجرى اتصالات مباشرة مع حماس لإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر، الذي أسر خلال 7 أكتوبر 2023.

وجاءت تصريحات بوهلر في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب لإبرام صفقة تنهي أزمة الأسري العالقة منذ شهور، وسط استمرار العدوان علي غزة والجدل الدبلوماسي المتزايد حول دور واشنطن في إدارة الحرب.