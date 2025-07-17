مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي دور العبادة في قطاع غزة

أدانت مصر في بيان صادر من وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف دور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين في غزة، في جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت مصر عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسئولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأى شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ضربت غارة إسرائيلية كنيسة دير اللاتين في غزة، مما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر، بمن فيهم كاهن الرعية، الذي كان يتلقى اتصالات يومية من البابا الراحل فرنسيس.

وقالت بطريركية اللاتين في القدس المحتلة في بيان: "استشهدا شخصان نتيجة غارة شنها الجيش الإسرائيلي على ما يبدو على كنيسة دير اللاتين صباح اليوم".

أظهرت لقطات لرويترز من المستشفى إصابة رومانيلي بجروح طفيفة، وساقه اليسرى مُضمّدة ولكنه قادر على المشي.

وقال شهود عيان إن الكنيسة، على ما يبدو، تعرضت لقصف دبابة إسرائيلية.