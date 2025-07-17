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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد | علامات المرض المزمن تظهر على ترامب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أثار تورم ساقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية تكهنات بشأن وجود أزمة صحية، وهو ما أكدته المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

مرض ترامب المزمن

وقالت ليفيت إن ترامب أصيب بمرض مزمن بعد تورم في ساقيه، حيث صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن ترامب خضع مؤخرًا لفحوصات طبية للتحقق من التورم - بما في ذلك دراسات تشخيصية للأوعية الدموية وتصوير بالموجات فوق الصوتية لساقيه - والتي كشفت عن إصابته بقصور وريدي مزمن. 

تورم ساقي ترامب

تورم ساقي ترامب في نهائي مونديال الأندية

انتشرت صور لساقي ترامب المتورمتين، عندما حضر نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الأحد في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، مما أثار عناوين رئيسية وتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الرئيس يُخفي مشكلة صحية. 

كدمات على يد ترامب

كدمات على يد ترامب

في حين انتشر القلق أيضًا بعد ظهور صور تُظهر كدمات على يدي ترامب خلال لقائه رئيس وزراء مملكة البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاثنين.

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة يوم الاثنين 16 يوليو 2025. 

وظهرت كدمة على يد الرئيس ترامب اليمنى (يبدو أنها مغطاة بالمكياج)، وفقًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، ناجمة عن كثرة المصافحة. 

وأوضحت ليفيت أن الكدمات على ظهر يدي ترامب ناجمة عن تناوله للأسبرين ومصافحته المتكررة للآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت صور حديثة للرئيس كدمات طفيفة على ظهر يده. 

وهذا يتوافق مع تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يُؤخذ كجزء من نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. 

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