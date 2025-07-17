تشخيص جديد.. البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن ويكشف الأسباب

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمرض مزمن بعد تورم في ساقيه، حيث صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن ترامب خضع مؤخرًا لفحوصات طبية للتحقق من التورم - بما في ذلك دراسات تشخيصية للأوعية الدموية وتصوير بالموجات فوق الصوتية لساقيه - والتي كشفت عن إصابته بقصور وريدي مزمن.

أسباب مرض ترامب المزمن

وأوضحت ليفيت أن المرض الذي أصاب ترامب يصيب حوالي واحد من كل عشرين بالغا، نتيجة عن عدم عودة الدم بكفاءة من الساقين إلى القلب، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة تلف صمامات الأوردة.

وجاء هذا التحديث الصحي في أعقاب موجة من التكهنات عبر الإنترنت حول الكدمات على يدي ترامب، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وقالت ليفيت إن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، خضع أيضًا لفحوصات مخبرية شاملة، والتي أظهرت نتائج ضمن الحدود الطبيعية، بالإضافة إلى مخطط صدى القلب الذي أظهر "بنية ووظيفة قلبية طبيعية".

وأضافت المتحدث بإسم البيت الأبيض: "لم تُرصد أي علامات على قصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أمراض جهازية".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي لا يزال يتمتع بصحة ممتازة ولا يعاني من أي انزعاج، وتم تقييم الكدمات على ظهر يد ترامب، وتبين أنها تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة ناجم عن المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يتناوله الرئيس كجزء من رعايته القلبية المستمرة.