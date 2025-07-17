السعودية تندد بالعدوان الإسرائيلي على كنيسة دير اللاتين في غزة

أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأدانت المملكة في بيان لوزارة الخارجية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة واستنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.

وأكدت السعودية أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع ، تستدعي موقفًا جاداً من كافة الدول لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتصدي لممارسات الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.