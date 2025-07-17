سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا السويداء إلى 516 قتـ.ـيلاً بينهم 86 إعدامًا ميدانيًا

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى في محافطة السويداء إلى 516 بينهم 86 حالة إعدام ميداني لمدنيين من الطرفين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن لازالت تداعيات أحداث السويداء مستمرة بفرض واقعها الأليم على الأرض، حيث سجّل المرصد ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني.

وأكد المرصد السوري حصوله على شريط مصوّر وصور توثق إعداماً ميدانيا لثلاثة مدنيين من عشائر البدو في مدينة السويداء، بينهم طفل وسيدة، قُتلوا في ظروف وحشية، على يد فصائل محلية من الطائفة الدرزية، وسط تصاعد التوترات ذات الطابع الطائفي، ومناشدات من المدنيين لحمايتهم من عمليات الانتقام والانتهاكات، لا سيما في حي المقوس.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لـ"المرصد السوري" بأن الفصائل المحلية أمهلت أبناء عشائر البدو حتى عصر اليوم لمغادرة حي المقوس في مدينة السويداء.

وأشار المرصد إلى أنه وثق مقتل 54 عنصرا من وزارة الدفاع السورية خلال الاشتباكات التي اندلعت في الأيام الأخيرة، فيما سُجّل أيضاً مقتل 43 مدنياً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء.

ونوه المرصد إلى أنه وثق 56 حالة إعدام ميداني بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، وُجدت جثثهم في شوارع وأحياء مختلفة داخل المدينة وريفها.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ صباح الأحد 13 يوليو الجاري، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، إلى 516 قتيلا، موزعين على النحو التالي: