جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء منطقة جباليا في غزة

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان منطقة جباليا في قطاع غزة، بالإخلاء الفوري إلى الجنوب في منطقة المواصي، حيث يعتزم شن عدوانا على جباليا.

وأصدر أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم جيش الاحتلال تحذيرا، للسكان الفلسطينيين المتواجدين في منطقة جباليا في بلوكات 602, 606, 699, 713-718 بضرورة الإخلاء إلى المواصي.

وأعلن أدرعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف نشاطه العسكري في كل منطقة تستخدم للأنشطة "الإرهابية" ولاطلاق القذائف الصاروخية نحو دولة اسرائيل.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 58,667، و الإصابات إلى 139,974.

وأوضحت مصادر طبية، اليوم الخميس، أن من بين الحصيلة 7,843 شهيدا، و27,933 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 26 شهيدا، وأكثر من 32 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 877 شهيدا، وأكثر من 5,666 مصابا.