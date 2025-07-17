أردوغان: العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المنطقة بأكملها

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس مع الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفيا التطورات الأخيرة في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت 4 محافظات سورية.

العدوان على سوريا

وأعلنت الرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان أكد للشرع أن هجمات إسرائيل على سوريا لا يمكن قبولها وأن العدوان يشكل تهديدا على المنطقة بأكملها.

وأضاف الرئيس التركي أن هجمات إسرائيل على سوريا لا يمكن قبولها وأن العدوان يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها.

التدخل الإسرائيلي لأجل الدروز

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أن دولة الاحتلال وضعت سياسة واضحة لنزع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز في سوريا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بسبب النشاط الإسرائيلي المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق وهذا أمر مهم.

وقال نتنياهو: "توصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات، ونحقق السلام عبر القوة في 7 جبهات".

ولفت نتنياهو إلى أن الشيخ موفق طريف هو من طلب منا مساعدة الدروز في سوريا.