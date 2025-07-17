جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تصفية قائد القوة البحرية بقوة الرضوان بحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه قتل عنصرين من حزب الله بغارة على جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه قتل قائد القوة البحرية بقوة الرضوان بحزب الله بغارة على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تحلق فوق العاصمة بيروت.

ذكرت تقارير إعلامية أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي استهدفت منذ قليل "علي فوزي عطوي" العضو في حزب الله في الناقورة جنوب لبنان .

واستهدفت غارة اسرائيلية سيارة على طريق بلدة الكفور جنوب لبنان من نوع "رابيد"، فيما توغلت قوة إسرائيلية فجرا وقامت بتفجير منزل داخل بلدة حولا بجنوب لبنان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ولم تتوقف ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​​لبنان واستمرت​​​​​ بشكل يومي، مع استمرار احتلال لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في نوفمبر 2024.