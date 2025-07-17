نتنياهو: موفق طريف طلب منا مساعدة الدروز في سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أن دولة الاحتلال وضعت سياسة واضحة لنزع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز في سوريا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بسبب النشاط الإسرائيلي المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق وهذا أمر مهم.

وقال نتنياهو: "توصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات، ونحقق السلام عبر القوة في 7 جبهات".

ولفت نتنياهو إلى أن الشيخ موفق طريف هو من طلب منا مساعدة الدروز في سوريا.

وشهدت محافظة السويداء في جنوب سوريا، أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية جراء المواجهات المسلحة بين الدروز والبدو، وتدخل الجيش وقوات الأمن، إلى جانب القصف الإسرائيلي العنيف.

ووقعت أمس الأربعاء اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والدروز، انسحبت بموجبها القوات الحكومية السورية من السويداء.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم العثور على جثث لمدنيين قُتلوا بعمليات إعدام ميداني وثق المرصد السوري 27 حالة منها بالأسماء، إلى جانب 14 جثة مجهولة الهوية.