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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سمير الرفاعي

حماس - ارشيفي
حماس - ارشيفي
محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”إن استشهاد الأسير سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاماً) من بلدة رمانة بمحافظة جنين بعد أيام من اعتقاله، يكشف ما يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال من جرائم نازية يندى لها جبين الإنسانية.

وقالت الحركة في بيان لها : إننا إذ ننعى شهيد الحركة الأسيرة الشهيد سمير الرفاعي، لنؤكد أن ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، وتجسّد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في قتل الأسرى عبر الإعدام البطيء.

وأضافت : نحذر من استمرار هذه الانتهاكات بحق الأسرى، ونؤكد أن شعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا الأحرار، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام بطش الاحتلال، ولن يتزعزع يقينهم بأن حريتهم قريبة وآتية لا محالة.

وتابعت حماس بيانها قائلة : ندعو كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى.

 وأتمت الحركة بيانها قائلة : نهيب بجماهير شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال وعصابات مستوطنيه في كافة نقاط التماس والإسناد دعمًا للأسرى ودفاعا عن مقدساتنا وعن شعبنا وحقوقه العادلة.

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