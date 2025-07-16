حماس تستولي على مسيّرات صينية لجيش الاحتلال

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حركة حماس نجحت خلال الحرب في الاستيلاء على عدد من الطائرات المسيّرة الصينية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته داخل قطاع غزة، وقامت بإعادة تشغيلها وتوظيفها في جمع معلومات استخباراتية ميدانية.

وأشارت القناة إلى أن هذا التطور يُعد مؤشرًا خطيرًا على تصاعد قدرات حماس التكنولوجية، لا سيما أن الجيش كان قد توقف عن استخدام بطاقات الذاكرة داخل هذه المسيّرات، بعد تكرار سقوطها في مناطق فلسطينية، خوفًا من تسرب محتوياتها.



ومع ذلك، أكدت القناة أن حماس تمكنت من الوصول إلى بيانات وتسجيلات مباشرة من تلك المسيّرات، عبر تقنيات اختراق لاسلكية.