تصعيد المواجهة غدا.. أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال ضد الضفة



أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس عبد الرحمن شديد، أن تصعيد عدوان الاحتلال على محافظات الضفة الغربية وتكثيف عمليات المصادرة والتجريف والاعتداءات الوحشية المتكررة التي ينفذها المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، هي محاولات لفرض وقائع استيطانية جديدة، وتغيير الملامح الجغرافية وصولاً لفرض السيادة الكاملة على الضفة.

وحذر القيادي في حركة حماس في تصريحات له؛ من خطورة المشروع الاستيطاني والعسكري الجديد في بلدة رابا جنوب شرق جنين، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع المماثلة في طوباس ونابلس وطولكرم والخليل وغيرها من المحافظات، والتي تهدف إلى تهجير السكان وتفريغ الأرض من أهلها.

كما أشاد بصمود أهالي بلدة رابا وكافة مدننا وقرانا ومخيماتنا بالضفة، الذين يقفون بكل شجاعة في وجه آلة البطش والاستيطان، مؤكدين أن هذه الأرض كانت وما زالت وستبقى فلسطينية خالصة لا تقبل الغزاة.

وحث أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة شبابه الأحرار، للمشاركة الحاشدة في كافة الفعاليات الجماهيرية والإسنادية غداً الجمعة، والعمل على تصعيد المواجهة مع الاحتلال وإرباك جنوده ومستوطنيه بشتى الوسائل الممكنة.