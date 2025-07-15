محافظ طولكرم: الوجود الإسرائيلي في مخيمات الضفة الغربية غير شرعي

أكد اللواء الدكتور عبد الله كميل، محافظ طولكرم، رفض السلطة الفلسطينية لأي شروط إسرائيلية، خاصة الشرط المتعلق بوقف التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أن "وجود الأونروا قائم بموجب قرار دولي، وهي تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، سواء داخل فلسطين أو في الشتات".

وأوضح كميل، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، :" لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فعلي حتى الآن بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيمات الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما يُتداول عبر وسائل الإعلام هو مجرد مبادرة إسرائيلية نُقلت عبر الوسيط الأمريكي، وتتضمن شروطًا تعجيزية ومرفوضة فلسطينيًا بشكل قاطع.

وتابع أن الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق غير شرعي، ويُعد مخالفًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما في ذلك اتفاق أوسلو، واتفاق القاهرة، وغيرها من الاتفاقات التي تمت برعاية أمريكية، مؤكدًا أن هذه المناطق تخضع للسيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يحق للإسرائيليين دخولها تحت أي ذريعة.

وأضاف: "إذا كانت إسرائيل ترى أن انسحابها مشروط بوقف التعامل مع الأونروا، فنحن نؤكد أن هذا مرفوض ويمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن أن يكون محل نقاش أو تنازل".