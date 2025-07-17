قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح مع عماد متعب حاجة تانية | تصريح مثير من أحمد حسن
شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج
شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف
رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا
هبوط أرضي | غلق الأوتوستراد بالمعادي .. وتحويل حركة السيارات
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد
مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية
الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار أرضي في كوريا الجنوبية ومصرع 4 أشخاص وإجلاء ألف آخرين

الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
قسم الخارجي

أعلنت وزارة السلامة في كوريا الجنوبية عن وفاة أربعة أشخاص وإجلاء أكثر من ألف شخص بعد أن ضربت أمطار غزيرة البلاد يوم الخميس.

انهيار أرضي في كوريا الجنوبية

وقال مسؤولون في وكالة الإطفاء إن سائقًا قُتل بعد انهيار جدار على جانب الطريق بارتفاع 10 أمتار (33 قدمًا) فوق مركبة متحركة يوم الأربعاء في أوسان، على بُعد حوالي 44 كيلومترًا (27 ميلًا) جنوب سيول.

عُثر على شخص آخر فاقدًا للنبض في سيارة غمرتها المياه في سيوسان، بمقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية، ولم يُعثر عليه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية إنه حتى الساعة الخامسة مساءً (0800 بتوقيت جرينتش)، شهدت بعض أجزاء منطقة تشونغتشونغ الجنوبية جنوب العاصمة هطول أكثر من 400 ملم (15.7 بوصة) من الأمطار منذ يوم الأربعاء.

الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الأمطار الغزيرة تسببت في هطول أمطار غزيرة قياسية في المنطقة، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار ليلة الخميس.

ووفقًا لهيئة الغابات الكورية، رُفعت تحذيرات الانهيارات الأرضية إلى أعلى مستوى في عدة مناطق، بما في ذلك تشونغتشيونغ، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وفي مدينة غوانغجو، على بُعد حوالي 267 كيلومترًا (166 ميلًا) جنوب سيول، غمرت المياه 87 طريقًا و38 مبنى في غضون ساعتين تقريبًا بعد إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأعلنت وزارة التعليم عن إغلاق حوالي 403 مدارس، وتضرر 166 مدرسة أخرى جراء الأمطار الغزيرة يوم الخميس.

انهيار أرضي في كوريا الجنوبية انهيار أرضي كوريا الجنوبية الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

الدولار

تحرك طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بختام التعاملات

أحمد كجوك

وزير المالية: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن ومطمئنة جدا

محمد فريد

الرقابة المالية:تعزيز ثقة المستثمر المحلي أساس طمأنة واجتذاب الأجنبي

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد