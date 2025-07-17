انهيار أرضي في كوريا الجنوبية ومصرع 4 أشخاص وإجلاء ألف آخرين

أعلنت وزارة السلامة في كوريا الجنوبية عن وفاة أربعة أشخاص وإجلاء أكثر من ألف شخص بعد أن ضربت أمطار غزيرة البلاد يوم الخميس.

انهيار أرضي في كوريا الجنوبية

وقال مسؤولون في وكالة الإطفاء إن سائقًا قُتل بعد انهيار جدار على جانب الطريق بارتفاع 10 أمتار (33 قدمًا) فوق مركبة متحركة يوم الأربعاء في أوسان، على بُعد حوالي 44 كيلومترًا (27 ميلًا) جنوب سيول.

عُثر على شخص آخر فاقدًا للنبض في سيارة غمرتها المياه في سيوسان، بمقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية، ولم يُعثر عليه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية إنه حتى الساعة الخامسة مساءً (0800 بتوقيت جرينتش)، شهدت بعض أجزاء منطقة تشونغتشونغ الجنوبية جنوب العاصمة هطول أكثر من 400 ملم (15.7 بوصة) من الأمطار منذ يوم الأربعاء.

الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الأمطار الغزيرة تسببت في هطول أمطار غزيرة قياسية في المنطقة، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار ليلة الخميس.

ووفقًا لهيئة الغابات الكورية، رُفعت تحذيرات الانهيارات الأرضية إلى أعلى مستوى في عدة مناطق، بما في ذلك تشونغتشيونغ، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وفي مدينة غوانغجو، على بُعد حوالي 267 كيلومترًا (166 ميلًا) جنوب سيول، غمرت المياه 87 طريقًا و38 مبنى في غضون ساعتين تقريبًا بعد إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأعلنت وزارة التعليم عن إغلاق حوالي 403 مدارس، وتضرر 166 مدرسة أخرى جراء الأمطار الغزيرة يوم الخميس.