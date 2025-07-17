سوريا.. مجموعات خارجة عن القانون ترتكب مجازر في السويداء

كشفت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، أن مجموعة خارجة عن القانون ترتكب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين في محافظة السويداء التي شهدت مواجهات دموية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن بعد تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السورية وتكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في المحافظة، قامت مجموعات خارجة عن القانون بالاعتداء على حي المقوس، وارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.

وأضافت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية، أن تلك المجموعات هاجمت الحي، وارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال، ونفذت تصفيات ميدانية وانتهاكات بحق أبناء المنطقة من العشائر والبدو، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أنه ومنذ ساعات الصباح تم تسجيل حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وسط تهديدات من قبل مجموعات خارجة عن القانون باستهدافهم.