شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف

أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس أنها ألقت القبض على مواطنين إسرائيليين عائدين من الأراضي السورية وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف وذخيرة.

خلال تفتيش الإسرائيليين العائدين من سوريا على الحدود، فتشت الشرطة اثنين من سكان شمال إسرائيل، واعتقلتهما وأحالتهما لمزيد من التحقيق، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

يأتي هذا بعد أن عبر مدنيون دروز إسرائيليون من دولة الاحتلال إلى سوريا تضامناً مع إخوانهم وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في دمشق، وخاصة في بلدة السويداء الدرزية جنوب سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه حدد هوية العشرات من المشتبه بهم الذين حاولوا التسلل إلى دولة الاحتلال من سوريا.

وأكد أمس الثلاثاء، أن عشرات المدنيين الدروز الإسرائيليين تمكنوا من التسلل إلى الأراضي السورية من منطقة قرية مجدل شمس الدرزية في الشمال.