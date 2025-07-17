ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، معربا عن ثقة المملكة بقدرة الحكومة السورية على تحقيق الأمن.

ورحب ولي العهد السعودي بالإجراءات التي أعلنها الرئيس السوري لاحتواء الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، للحفاظ على وحدة سوريا وعدم السماح لأي بوادر فتنة تزعزع الأمن.

وأكد بن سلمان على ضرورة وحدة الشعب السوري وأهمية مواصلة ما بدأته سوريا لتحقيق التقدم والازدهار، مشيرا إلى موقف المملكة الداعم لسوريا ورفض أي عمل يمس السلم الأهلي.

وأدان ولي العهد السعودي الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا، مؤكدا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لسوريا لمواجهة التحديات ومنع التدخلات بشؤونها تحت أي مبرر.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أن دولة الاحتلال وضعت سياسة واضحة لنزع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز في سوريا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بسبب النشاط الإسرائيلي المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق وهذا أمر مهم.

وقال نتنياهو: "توصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات، ونحقق السلام عبر القوة في 7 جبهات".

ولفت نتنياهو إلى أن الشيخ موفق طريف هو من طلب منا مساعدة الدروز في سوريا.