تقدم في مفاوضات غزة بشأن الانتشار الإسرائيلي في القطاع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن دولة الاحتلال أحرزت "تقدمًا ملحوظًا" في مفاوضات وقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته عدة مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وأوضحت المصادر أن هذا التحديث جاء بعد وقت قصير من تقديم دولة الاحتلال خرائط مُحدثة للوسطاء بشأن انتشارها العسكري في غزة خلال إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي يستمر 60 يومًا.

وأضافت المصادر أن "بضعة أيام أخرى على الأقل من المناقشات ستكون ضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي".

أعرب الوسطاء عن تفاؤلهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن.

كما أعرب وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة عن تفاؤلهم، قائلين إنه من المحتمل أن يكون الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهرين.

ووصف أحد الوسطاء خريطة إسرائيل الجديدة بأنها "إنجاز".

ويقدر الوسطاء أن حماس لن تقدم على الأرجح سوى تعليقات "طفيفة"، سواء فيما يتصل بإطلاق سراح الأسرى أو تفاصيل خريطة الانتشار الإسرائيلي الجديدة.