البيت الأبيض: ترامب مصاب بمرض مزمن بأسفل الساقين

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصاب بمرض مزمن ولكنه حميد في الأوردة بعد خضوعه لفحص طبي لتورم ساقيه.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين بأن طبيب الرئاسة وجد أن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، يعاني من "قصور وريدي مزمن" - وهي حالة تعجز فيها أوردة الساق التالفة عن الحفاظ على تدفق الدم بشكل صحيح - ووصفتها بأنها "حالة حميدة وشائعة"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وردًا على التكهنات بشأن صور حديثة تُظهر كدمات على يد ترامب، قالت ليفيت: "هذا يتوافق مع تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يُؤخذ كجزء من نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية".