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مصر ودول عربية وتركيا يدعمون استقرار سوريا ويشيدون باتفاق السويداء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر و10 دول تعلن موقفًا موحدًا بشأن تطورات سوريا والاشتباكات في السويداء

السويداء
السويداء
ناصر السيد

أعلنت 10 دول عربية وتركيا عن إجراء مباحثات مكثفة على مدار اليومين الماضيين بشأن التطورات في سوريا، حيث شهدت محافظة السويداء تصاعد عمليات العنف والاشتباكات الدموية التي تسببت في مقتل المئات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن "وزراء السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان وتركيا، أجروا على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا وفي سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوربا الشقيقة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها".

وأكد الوزراء في بيان مشترك على:

دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها.

-  الترحيب بالاتفاق الذي أنجز لانهاء الأزمة في محافظة السويداء، والتأكيد على ضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة

والقانون.

-  الترحيب بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في محافظة السويداء وفي جميع الأرض السورية ونبذ

العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية ورفضها باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة سوربا يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وبقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة بما يحقق تطلعات وخيارات شعبها الشقيق.

 - أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار الاقليميين وأولوية مشتركة.

 - دعوة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية على سوريا والتدخل في شؤونها، وتطبيق القرار 2766 ، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

التطورات في سوريا أحداث السويداء محافظة السويداء وزارة الخارجية السعودية الحكومة السورية الرئيس السوري أحمد الشرع

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