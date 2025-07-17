اعتراف من نتنياهو إلى ترامب بشأن قصف كنيسة دير اللاتين في غزة

أعلنت المتحدث الصحفية بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا القصف الإسرائيلي على كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة.

وأكدت ليفيت أن نتنياهو أوضح لترامب أن استهداف كنيسة دير اللاتين في غزة كان خطأ.

ضربت غارة إسرائيلية كنيسة دير اللاتين في غزة، مما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر، بمن فيهم كاهن الرعية، الذي كان يتلقى اتصالات يومية من البابا الراحل فرنسيس.

كنيسة دير اللاتين في غزة

وقالت بطريركية اللاتين في القدس المحتلة في بيان: "استشهدا شخصان نتيجة غارة شنها الجيش الإسرائيلي على ما يبدو على كنيسة دير اللاتين صباح اليوم".

أظهرت لقطات لرويترز من المستشفى إصابة رومانيلي بجروح طفيفة، وساقه اليسرى مُضمّدة ولكنه قادر على المشي.

وقال شهود عيان إن الكنيسة، على ما يبدو، تعرضت لقصف دبابة إسرائيلية.