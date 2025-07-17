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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصور تفضح التناقض | من سوبر مان إلى مرض ترامب المزمن

ترامب
ترامب
ناصر السيد

يتفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دوما بمستويات لياقته، حتى أن البيت الأبيض نشر الأسبوع الماضي صورة له على هيئة سوبرمان، ولكن الصور الكثيرة التي انتشرت لترامب بعد "سوبرمان" أثارت كثير من الشكوك حول حالته الصحية لتعلن السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت اليوم أنه أصيب بمرض مزمن.

ترامب سوبر مان

ونشر البيت الأبيض صورة ترامب على هيئة سوبر مان يوم الجنعة 11 يوليو الجاري، وعلق عليها قائلا: " رئاسة ترامب..  رمز الأمل، والحقيقة والعدالة على الطريقة الأمريكية، سوبرمان".

جاءت تصريحات ليفيت عقب نقاشات واسعة على الإنترنت حول تورم كاحلي الرئيس ترامب بشكل واضح وتغير لون يده اليمنى.

وأضافت أنه خضع "لفحص شامل، شمل فحوصات تشخيصية للأوعية الدموية وأُجريت له فحوصات دوبلر للأوردة السفلية، وكشفت عن قصور وريدي مزمن، وهي حالة حميدة وشائعة، لا سيما لدى من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".

وأوضحت: "والأهم من ذلك، لم يكن هناك أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني". 

وقال إن جميع نتائج فحوصات ترامب "كانت ضمن الحدود الطبيعية"، وأن "بنية ووظيفة قلبه طبيعية، ولا توجد لديه أي علامات على قصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أي مرض جهازي".

وأشارت إلى أن مشكلة اليد مرتبطة بالأسبرين الذي يتناوله ضمن برنامج صحي "قياسي" لصحة القلب والأوعية الدموية.

وكان ترامب أعلن في أبريل الماضي، خضوعه لفحص طبي روتيني، بأنه "بصحة جيدة جدًا".

أصبح ترامب أكبر شخص سنًا يتولى الرئاسة في التاريخ عندما بدأ ولايته الثانية في يناير الماضي، خلفًا للديمقراطي جو بايدن، الذي تنحى عن منصبه عن عمر يناهز 81 عامًا.

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