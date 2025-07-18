حماس: غزة تكشف هشاشة الاحتلال.. ولا مفر من صفقة أسرى بشروطنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تراكم إخفاقاته في قطاع غزة، معتبرة أن عدوانه المتواصل ليس سوى مرآة لفشله على كافة الأصعدة، في معركة وصفتها بـ"التاريخية"، والتي ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع كمنعطف استراتيجي يكشف عن هشاشة الكيان المتزايدة، ويفضح جرائمه في القتل والتجويع والإبادة الجماعية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية، بثباتها وتنوع تكتيكاتها، تمكنت من إرباك حسابات الاحتلال وانتزاع زمام المبادرة، مشيرة إلى أن المقاومة تفاجئ العدو يوميًا بأساليب قتالية جديدة يعجز عن فهمها أو التصدي لها، رغم محاولاته المستمرة لتركيع الشعب الفلسطيني من خلال التجويع والحصار.

وحذرت "حماس" من أن المجاعة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة تمثل "جريمة متعمدة ضد الإنسانية"، يستخدم فيها الاحتلال الغذاء كسلاح حرب لإخضاع شعب صامد، داعية إلى تحرك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة، وإنقاذ مئات الآلاف من المحاصرين الجائعين في القطاع.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، شددت الحركة على أن فشل الاحتلال في تحرير أسراه بالقوة لم يترك أمامه سوى خيار صفقة تبادل مع المقاومة، وفق شروطها وإرادتها، وبما يضمن كامل الحقوق الوطنية والإنسانية المشروعة، وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي التي يمارسها ضد أبناء شعبنا في غزة.