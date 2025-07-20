صحة غزة : المجاعة وصلت لمستويات كارثية.. وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق صفارات سيارات الإسعاف بشكل موحد في قطاع غزة ندائها كاستغاثة رمزية وتحذيرية من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي مع استمرار الإبادة الإسرائيلية الوحشية.

ذكرت وزارة صحة غزة أن المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية وأكثر من مليوني إنسان يواجهون الجوع.



وأفادت صحة غزة أن الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة والأطفال يموتون جوعا أمام عدسات الكاميرات.



ولفتت صحة غزة أن العالم صم آذانه عن صرخات الأطفال المجوعين في قطاع غزة.



وذكرت صحة غزة أن ما يمارسه الاحتلال من منع إمدادات الدواء أدى لانهيار الوضع الصحي في القطاع بالكامل.

فيما أفادت صحة غزة باستشهاد 71 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية وأن أكثر من 900 شهيد و6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش.

وطالبت صحة غزة بالتحرك الدولي، موجه نداء عاجلا تطالب فيه الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات.



فيما أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 25 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 من طالبي المساعدات.