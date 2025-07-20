روسيا: إسقاط 138 طائرة مسيرة أوكرانية.. وقيود مؤقتة على حركة الطائرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 138 طائرة مسيرة خلال الليل، منها 23 طائرة فوق منطقة موسكو.

وأفادت التقارير بإسقاط الطائرات المسيرة فوق عدد من مناطق الجزء الأوروبي من روسيا، بالإضافة إلى البحر الأسود.

فيما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 18 مسيرة روسية من بين 57 هاجمت مناطق أوكرانية خلال الليلة الماضية.



ذكرت وكالة تاس أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لأربع مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو.

وأفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي بفرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار شيريميتيفو شمال موسكو.

