بريطانيا تتلقى طلبا عاجلا.. اسكتلندا مستعدة لاستقبال 2000 طفل مصاب من غزة

وجه رئيس الوزراء الاسكتلندي، جون سويني، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يطلب فيها التعاون في الإجلاء الطبي للأطفال المصابين من قطاع غزة.

وكان سويني قد كتب رسالة إلى ستارمر في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرًا إلى استعداد اسكتلندا لاستقبال بعض الأطفال المصابين جراء القصف في قطاع غزة، والبالغ عددهم ألفي طفل، ليتمكنوا من تلقي العلاج الطبي في النظام الصحي الاسكتلندي.

وصرح سويني بأنه لم يتلق ردا من رئيس الوزراء البريطاني .

وفي تصريح لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، قال رئيس الوزراء الاسكتلندي: "إنه لأمر محزن للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن حتى الدخول في حوار حول مسألة الإجلاء الطبي للأطفال في قطاع غزة، الذين سيتركون للموت دون رعاية طبية مناسبة".

وأضاف: "هذا هو الواقع الحقيقي للحياة في قطاع غزة تحت القصف والحصار الإسرائيلي".

وقال إن النظام الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار التام. ووصف وضعًا يعمل فيه الأطباء والجراحون ليلا نهارا تحت نيران المدفعية، في ظل نقص الإمدادات، وغالبا ما يكونون بلا كهرباء.

وأضاف: "نعلم أن العديد من المستشفيات تعرضت للهجوم والتدمير على يد الجيش الإسرائيلي".

أكد سويني أن اسكتلندا مستعدة "لبذل كل ما في وسعها لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال". وأوضح أن المبادرة انبثقت من اجتماع مع اليونيسف، مما دفعه إلى إعلان "سباق مع الزمن" لمساعدة الأطفال المحتاجين للرعاية العاجلة.

مع ذلك، أوضح سويني أن هذا الإجراء مشروط بالتعاون البريطاني. وأوضح: "لا يمكننا القيام بذلك دون دعم حكومة حزب العمال لإخراج الأطفال عبر نظام التأشيرات البريطاني ودخولهم إلى اسكتلندا".

ودعا ستارمر قائلاً: "أحث رئيس الوزراء على التعاون بشكل عاجل مع الحكومة الاسكتلندية بشأن هذه القضية، حتى نتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأطفال".