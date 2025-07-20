شهداء بقصف للاحتلال في غزة.. والكثيرون اقتربوا من الموت بسبب المجاعة

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، خلال ساعات الليل، إثر قصف نفذته طائرات الاحتلال المسيّرة بقنابل على شارع مقاط في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



ويأتي ذلك في سياق تصعيد دموي متواصل من قبل جيش الاحتلال، تخلله قصف مدفعي وجوي عنيف على مناطق متفرقة من القطاع، شمل حي التفاح ومخيم البريج وحي الزيتون، إلى جانب عمليات نسف ممنهجة لمنازل سكنية في شمال القطاع وجنوبه، وسط استمرار استهداف المناطق الشرقية والغربية بشكل متزامن.

في سياق موازٍ، استشهد الرضيع فادي النجار، البالغ من العمر ثلاثة أشهر، الحياة نتيجة الجوع والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، في مشهد يلّخص عمق المأساة الإنسانية المتصاعدة.

وحذّرت وزارة الصحة في غزة من تزايد أعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ من مختلف الأعمار، بحالة إعياء شديد نتيجة الجوع، مُؤكدة أن المئات باتوا على شفا الموت بعد ما أنهكهم الحصار وتجاوزت أجسادهم القدرة على التحمّل.

كما دعت “الهيئة العالمية لنصرة النبي” العشائر والمؤسسات الدينية، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر، إلى التحرك العاجل لفك الحصار عن غزة.

وفي الضفة الغربية، انتشرت دعوات لإضراب شامل في مختلف المحافظات اليوم الأحد، رفضًا لسياسة التجويع ودعمًا لغزة.