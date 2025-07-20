أخبار العالم | تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن اتفاق مُحتمل مع «حماس» خلال أسبوعين.. وسوريا تعلن إخلاء «السويداء» من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات بعد أسبوع دامٍ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

ضرب زلزال متوسط الشدة شمال شرقي إيران، مساء السبت، حيث بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية، بينما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.

اختتم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وُصفت بأنها "تاريخية"، التقى خلالها نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، في إطار محادثات ركزت على التنسيق العسكري وتطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني.

ألمحت مصادر إسرائيلية رفيعة إلى أن هناك تفاؤلًا حذرًا يسود الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب، حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك مع حركة "حماس" بشأن وقف القتال في قطاع غزة، وتحرير الرهائن المحتجزين، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

أعلن رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية، الشيخ عبد المنعم الناصيف، أن مقاتلي أبناء العشائر انسحبوا بالكامل من مدينة السويداء، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم مؤخرًا بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، في أعقاب أسبوع من الاشتباكات الدامية التي هزّت المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لفرض الأمن جنوب البلاد، مطالبًا باستخدام قواتها لمنع تسلل عناصر تنظيم "داعش" والمتشددين إلى المنطقة، ووضع حد للاشتباكات المتصاعدة بين جماعات البدو والدروز.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اغتيال القيادي في حزب الله أحمد محمد صلاح، والذي تصفه تل أبيب بأنه "مسؤول مجمع يحمر العسكري"، وذلك عبر غارة جوية استهدفت المنطقة الجنوبية من لبنان.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن إصابة ضابط وجندي خلال معارك عنيفة دارت في جنوب قطاع غزة، في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع مؤشرات على تحول استراتيجي لافت في خطط الجيش داخل القطاع.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 136 شهيدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل طال مناطق متفرقة من شمال وجنوب ووسط القطاع، بما في ذلك أماكن تؤوي نازحين وأخرى كان ينتظر فيها المواطنون تسلم مساعدات إنسانية.

أعلنت السفارة الأمريكية لدى دمشق، السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عقد لقاءً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، حيث ناقش الطرفان الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل تعزيز الاستقرار وإعادة توحيد سوريا على أسس سلمية وشاملة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، السبت، عن إخلاء مدينة السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر البدوية، مؤكدًا وقف الاشتباكات داخل أحياء المدينة بعد أسبوع دامٍ من القتال الطائفي، وذلك في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".