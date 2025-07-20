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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن اتفاق مُحتمل مع «حماس» خلال أسبوعين.. وسوريا تعلن إخلاء «السويداء» من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات بعد أسبوع دامٍ

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال شرقي إيران

ضرب زلزال متوسط الشدة شمال شرقي إيران، مساء السبت، حيث بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية، بينما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يختتم زيارته إلى واشنطن ويشيد بـ«عملية مطرقة منتصف الليل» ضد إيران

اختتم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وُصفت بأنها "تاريخية"، التقى خلالها نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، في إطار محادثات ركزت على التنسيق العسكري وتطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني.

تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن اتفاق مُحتمل مع «حماس» خلال أسبوعين .. تفاصيل

ألمحت مصادر إسرائيلية رفيعة إلى أن هناك تفاؤلًا حذرًا يسود الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب، حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك مع حركة "حماس" بشأن وقف القتال في قطاع غزة، وتحرير الرهائن المحتجزين، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

القبائل السورية تعلن سحب مقاتيلها من السويداء بعد اتفاق وقف إطلاق النار |تفاصيل

أعلن رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية، الشيخ عبد المنعم الناصيف، أن مقاتلي أبناء العشائر انسحبوا بالكامل من مدينة السويداء، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم مؤخرًا بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، في أعقاب أسبوع من الاشتباكات الدامية التي هزّت المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وزير الخارجية الأمريكي: على حكومة «الشرع» أن تثبت قدرتها على ضبط الأمن ومنع تمدّد داعش

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لفرض الأمن جنوب البلاد، مطالبًا باستخدام قواتها لمنع تسلل عناصر تنظيم "داعش" والمتشددين إلى المنطقة، ووضع حد للاشتباكات المتصاعدة بين جماعات البدو والدروز.

إسرائيل تعلن اغتيــ.ـال قيادي في حزب الله بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اغتيال القيادي في حزب الله أحمد محمد صلاح، والذي تصفه تل أبيب بأنه "مسؤول مجمع يحمر العسكري"، وذلك عبر غارة جوية استهدفت المنطقة الجنوبية من لبنان.

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين في غزة وسط استعدادات للانسحاب من القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن إصابة ضابط وجندي خلال معارك عنيفة دارت في جنوب قطاع غزة، في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع مؤشرات على تحول استراتيجي لافت في خطط الجيش داخل القطاع.

خلال 24 ساعة.. 136 شهيدًا في غزة بينهم أطفال ضحايا المجاعة و38 من مُنتظري المساعدات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 136 شهيدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل طال مناطق متفرقة من شمال وجنوب ووسط القطاع، بما في ذلك أماكن تؤوي نازحين وأخرى كان ينتظر فيها المواطنون تسلم مساعدات إنسانية.

تحركات أمريكية في سوريا: لقاء مع «قسد» وجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

أعلنت السفارة الأمريكية لدى دمشق، السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عقد لقاءً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، حيث ناقش الطرفان الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل تعزيز الاستقرار وإعادة توحيد سوريا على أسس سلمية وشاملة.

سوريا تعلن إخلاء «السويداء» من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات بعد أسبوع دامٍ

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، السبت، عن إخلاء مدينة السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر البدوية، مؤكدًا وقف الاشتباكات داخل أحياء المدينة بعد أسبوع دامٍ من القتال الطائفي، وذلك في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

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