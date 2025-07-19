سوريا.. حصيلة اشتباكات السويداء ترتفع إلى 940 قتيلا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن حصيلة الاشتباكات في محافظة السويداء جنوب سوريا ارتفعت إلى 940 قتيلا.

وأوضح المرصد السوري أنه رصد تجدد الاشتباكات في الأحياء الغربية لمدينة ​السويداء​ بين مسلحين من أبناء العشائر من جهة، ومقاتلين محليين من أبناء الطائفة الدرزية من جهة أخرى، وذلك عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية دولية.

يأتي التصعيد على الرغم من إعلان الرئاسة السورية وقف فوري وشامل لإطلاق النار في السويداء بعد أسبوع من المواجهات الدموية، بين الدروز والعشائر البدوية.

وبدأت قوات الأمن السورية في الانتشار بالسويداء لتنفيذ وقف إطلاق النار إلا أن الاشتباكات استمرت بعد التصعيد الجاري من جانب العشائر البدوية ضد الدروز.

وينص أحد أبرز بنود الاتفاق على نشر حواجز للأمن العام خارج الحدود الإدارية للمحافظة، بهدف منع تسلل أي مجموعات مسلحة إلى داخل السويداء.