الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة لثلاثة أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق المعابر

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن لديها مخزونا غذائيا كافيا لتغطية احتياجات جميع سكان قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن هذه الإمدادات لا تزال في المستودعات بانتظار موافقة إسرائيل على الدخول للقطاع، بحسب وكالة الانباء القطرية.

وأوضحت الوكالة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن المخزون الغذائي جاهز للتوزيع فور فتح المعابر، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية ذات الصلة ما تزال قائمة وجاهزة للعمل.

وجددت الأونروا دعوتها لفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة استعدادها الكامل لأداء دورها الإنساني في تقديم المساعدة للسكان، بمن فيهم نحو مليون طفل.

كانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت، أمس الجمعة، من وصول أعداد غير مسبوقة من المواطنين إلى أقسام الطوارئ في حالات إعياء شديد نتيجة الجوع، بينهم أطفال وكبار سن، لافتة إلى أن المئات ممن باتت أجسادهم هزيلة يواجهون خطر الموت المحتّم إذا استمر نقص الغذاء.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، الذي خلف دمارا واسعا ونزوحا داخليا شاملا لسكان القطاع، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني، وظهور مؤشرات واضحة على مجاعة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين.