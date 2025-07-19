سوريا تنفي عقد لقاءات مع مسئولين إسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية

أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن الحكومة السورية تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في محافظة السويداء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق السويداء ستبدأ بالتنفيذ خلال 48 ساعة.

وقال المصطفى إن "هناك حسابات خاطئة" صدرت عن الشيخ الهجري، لا سيما في ما يتعلق بمحاولة الاستنجاد بإسرائيل، مؤكدا أن الدولة السورية ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في شئونها، وخصوصًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "نطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي توسعت فيها بعد سقوط الدولة في بعض المناطق".

وشدد وزير الإعلام على أن الوجود العشائري في السويداء "قديم ومتجذر"، مؤكدًا حرص الدولة على دمج جميع الفصائل المسلحة ضمن صفوف الجيش السوري "بغض النظر عن انتماءاتها"، في إطار مشروع وطني هدفه "حصر السلاح بيد الدولة" وتحقيق مبدأ "وطن واحد وجيش واحد".

ونفى المصطفى الأنباء المتداولة حول عقد لقاءات بين مسيولين سوريين ونظرائهم الإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدا أنها "عارية عن الصحة تماما".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سورية بأن مقاتلي العشائر بدأوا بالانسحاب من مدينة السويداء، في خطوة تُعد جزءًا من التفاهمات الجارية بين وجهاء المحافظة والدولة.

وختم المصطفى بتجديد دعوته إلى "إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات"، مشيرًا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات المتراكمة.