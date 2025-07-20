قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مين هيحاسب على المناديل.. بسنت شوقي تبكي بعد مشاهدة مسلسل «كتالوج» لـ محمد فراج
إصابة ضابط وجندي إسرائيليين في غزة وسط استعدادات للانسحاب من القطاع
ليلة نارية .. عمرو دياب يعلّق على حفله في الساحل الشمالي
إسرائيل تعلن اغتيــ.ـال قيادي في حزب الله بجنوب لبنان
بصورة لـ «سوزي الأردنية».. حسين حجاج عن مشاهير السوشيال: «قلة أدب ومجتمع بيشجع التفاهة»
نجم الزمالك: «فتوح» أخطأ لكن ضد القضاء على مستقبله
لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.. آبل تضغط على سامسونج وLG لخفض تكلفة شاشات iPhone 17
للمتقدمين الوظائف .. اعرف طريقة استخراج فيش وتشبيه «أون لاين»
أحمد موسى: العلاقات المصرية السعودية تاريخية.. ومحاولات الوقيعة مصيرها الفشل
كيف تحصل على معاش العمالة غير المنتظمة ؟ هذه الفئات المستحقة
أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95
إصابة شخصين في سقوط مصعد بعقار سكني بمنطقة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعلن اغتيــ.ـال قيادي في حزب الله بجنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اغتيال القيادي في حزب الله أحمد محمد صلاح، والذي تصفه تل أبيب بأنه "مسؤول مجمع يحمر العسكري"، وذلك عبر غارة جوية استهدفت المنطقة الجنوبية من لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرة حربية إسرائيلية نفذت الضربة التي أودت بحياة أحمد صلاح، متهمًا إياه بـ"الضلوع في أنشطة إرهابية"، على حد وصفه، تمثلت في إعادة بناء البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في بلدة يحمر، الواقعة جنوب لبنان.

وأشار أدرعي إلى أن النشاط الذي كان يقوم به صلاح جاء في سياق ما اعتبره الجيش "جهودًا متواصلة من حزب الله لتعزيز قدراته الهجومية على مقربة من الحدود"، في انتهاك لما وصفه بـ"التفاهمات المعمول بها بين لبنان وإسرائيل".

وجاء الإعلان عن اغتيال أحمد صلاح بعد ساعات من إعلان مماثل بشأن استهداف عنصر آخر من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، اتهمه الجيش الإسرائيلي بـ"محاولة إعادة إحياء منشآت عسكرية في منطقة الخيام"، الواقعة في الجنوب اللبناني أيضًا.

وقال الجيش إن هذا العنصر كان يعمل على "إنشاء مواقع متقدمة تُمكن حزب الله من تنفيذ عمليات هجومية مباشرة ضد إسرائيل"، وهو ما وصفه بأنه يمثل "خرقًا واضحًا للتفاهمات"، دون أن يوضح ما إذا كان الاستهدافان مرتبطين بعملية واحدة أو وقعا في توقيتين مختلفين.

رسائل إسرائيلية متعددة المستويات

وأكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية في بيان لها أن الجيش "سيواصل العمل على إزالة كل تهديد يطال دولة إسرائيل، سواء في جنوب لبنان أو في أي مكان آخر"، في إشارة إلى استمرار سياسة الاغتيالات الجوية التي تبنّتها مؤخرًا إسرائيل ضد عناصر حزب الله، خاصة في ظل التوترات الممتدة منذ اندلاع الحرب في غزة.

ويأتي التصعيد الأخير في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الاشتباكات والغارات المتبادلة، وسط تحذيرات دولية من خطر انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.

خلفية استراتيجية: "مجمع يحمر" و"قوة الرضوان"

يُعد "مجمع يحمر" أحد المواقع التي تتهم إسرائيل حزب الله بتحويلها إلى مراكز متقدمة للقيادة والتنسيق العسكري، فيما تُعرف "قوة الرضوان" على نطاق واسع بأنها الوحدة الخاصة النخبوية التابعة للحزب، والتي أوكلت لها مهام هجومية مباشرة، خصوصًا في حال اندلاع حرب مع إسرائيل.

في المقابل، لم يصدر حتى لحظة إعداد التقرير أي تعليق رسمي من حزب الله بشأن الغارات أو سقوط ضحايا في صفوفه، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر وربما الرد العسكري خلال الساعات المقبلة، ضمن معادلة "الردع المتبادل" التي يلتزم بها الحزب منذ سنوات.

لبنان حزب الله حركة حزب الله جنوب لبنان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

تحريز هاتف وكاميرات طليق هدير عبدالرازق

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها وتحريز هواتفهما والكاميرات

ترشيحاتنا

اللواء محمد عبد المنعم

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: إسرائيل دفعت بالفرقة 36 مدرعة وقسمت خان يونس

تامر أمين

خلونا العين الساهرة.. تامر أمين يدعو لتدشين مبادرة ترصد المخالفات بالشوارع

نشأت الديهي

الديهي: الذكاء الاصطناعي يستخدم لبث محتوى يهدف لتأليب الشعوب

بالصور

فستان مجسم .. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الجديد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان مميز .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد