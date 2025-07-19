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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعيّن مديراً جديداً لعملياته في لبنان

اليساندرو فيتاديني
اليساندرو فيتاديني
هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعيين اليساندرو فيتاديني مديراً جديداً لعملياته في لبنان، و يعتبر فيتاديني خلفاً لخليل دينقزلي.

وسيتولى فيتاديني مسؤولية استثمارات وعمليات البنك الأوروبي في لبنان وسيعمل تحت إشراف غريتشين بيري، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة شرق المتوسط.

وبهذه المناسبة، قال فيتاديني: "إنه لشرف عظيم أن توكل إلي هذه المسؤولية في هذه الأوقات المفصلية في الاقتصاد اللبناني. وأتطلع إلى تعميق التعاون بين البنك وشركائه الحكوميين والمجتمع الدولي لتعزيز حوار السياسات التي تدعم مناخ الاستثمار.  ونحن من خلال دعمنا للقطاع الخاص وإطلاق فرص النمو المستدام، سنتمكن من المساعدة على دفع تعافي الاقتصاد اللبناني ومرونته على المدى الطويل".

من هو اليساندرو فيتاديني؟

يشار إلى أن فيتاديني، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، يتمتع بخبرة واسعة تؤهله للقيام بدوره، حيث أمضى نحو 20 عاماً من العمل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويجمع فيتانديني ما بين الخبرات المصرفية والخبرة في السياسات نظراً لتوليه العديد من المناصب من بينها مستشارًا لعضو مجلس الإدارة الممثل لإيطاليا، كما عمل مصرفياً في فريق غرب البلقان. ومن خلال منصبه الأخير رئيساً لوحدة التمويل ومنح التنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ركز فيتاديني على جمع التمويل وتطوير أدوات مالية واستشارية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهم في إطلاق برامج رائدة مثل "المرأة في الأعمال" و"الشباب في الأعمال"، وبرنامج "ستار فينتشر".

يحمل فيتاديني شهادة بمرتبة الشرف العليا من جامعة ميلانو، كما حصل على ماجستير في القانون (LLM) في التمويل والمصارف من كلية كينغز في لندن.

 البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ومنذ بداية عملياته في لبنان عام 2018، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 840 مليون يورو، بتركيز على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتقديم ضمانات تجارية، وتعزيز الطاقة المستدامة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، فضلًا عن تقديم الدعم الاستشاري لنحو 450 شركة صغيرة ومتوسطة.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة. 

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