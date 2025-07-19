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17 شهيدا وعشرات المصابين في الاستهداف الإسرائيلي لمراكز المساعدات بغزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

17 شهيدا وعشرات المصابين في الاستهداف الإسرائيلي لمراكز المساعدات بغزة

منتظري المساعدات في غزة
منتظري المساعدات في غزة
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى ناصر في قطاع غزة استقبل اليوم السبت 12 شهيدا فلسطينيا وعشرات المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

وأعلن مستشفى ناصر عن وصول 5 شهداء و70 إصابة جراء استهداف إسرائيلي منتظري المساعدات في شارع الطينة جنوب خان يونس بقطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 58,667، شهيدا والإصابات إلى 139,974.

وأوضحت مصادر طبية، أن من بين الحصيلة 7,843 شهيدا، و27,933 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في تدمير شتى مناطق القطاع ما أسفر عن انتشار المجاعة وسوء التغذية، حيث أعلن المستشفي الكويتي التخصصي في غزة أن المصابين يحتاجون إلى الغذاء قبل الدواء بسبب عجز أجسادهم احتمال الجوع. 

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