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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء.. وترامب يعلن قرب إطلاق سراح 10 رهائن من غزة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:


الحكومة اللبنانية: لا أحد يطالب حزب الله بتسليم سلاحه لإسرائيل بل للدولة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن مسألة سلاح "حزب الله" يجب أن تُحسم داخل الدولة اللبنانية، رافضًا أي طرح خارجي يُفسر على أنه مطالبة بتسليم السلاح لإسرائيل.

الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء وترسل قوة لاحتواء الاشتباكات

أعلنت الرئاسة السورية، مساء الجمعة، أنها تعمل على تهدئة الأوضاع المتوترة في محافظة السويداء ومناطق الجنوب السوري، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، في وقت تتصاعد فيه الاشتباكات بين مسلحين من الطائفتين الدرزية والبدوية، وسط مخاوف من اتساع رقعة العنف.

سوريا .. انفجارات في اللاذقية وتفعيل المضادات الجوية بعد رصد طائرات مسيّرة

شهدت مدينة اللاذقية الساحلية، فجر السبت، حالة من التوتر الأمني بعد سماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة، تزامنًا مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية، وسط أنباء غير مؤكدة عن رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية.

اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل بوساطة إقليمية ودعم أمريكي

أعلن جيف فليك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أمس الجمعة، عن توصل إسرائيل وسوريا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، جاء ثمرة جهود دبلوماسية قادتها تركيا والأردن بدعم أمريكي، بعد أيام من تصاعد المواجهات والغارات الإسرائيلية على مواقع سورية، خاصة في الجنوب والعاصمة دمشق.

الصحة السورية : 260 قتيلاً و1698 مصابا ضحايا اشتباكات السويداء

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الجمعة، أن عدد ضحايا الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في محافظة السويداء بين مجموعات درزية وعشائرية خلال اليومين الماضيين قد بلغ 260 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 1698، بينهم 425 في حالة حرجة.

ترامب يأمر بكشف وثائق إبستين.. مؤامرة للتشهير أم تصفية حسابات؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" ومالكها روبرت مردوخ، على خلفية تقرير أثار جدلاً واسعًا بشأن علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بجرائم استغلال جنسي لقاصرات.

ترامب يعلن قرب إطلاق سراح 10 رهائن من غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن عشرة رهائن إضافيين سيُفرج عنهم قريبًا من قطاع غزة، في تطور جديد على مسار الجهود الأمريكية الهادفة لإنهاء أزمة الرهائن والمساهمة في تهدئة الصراع القائم منذ شهور بين إسرائيل وحركة حماس.

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