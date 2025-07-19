قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة السورية : 260 قتيلاً و1698 مصابا ضحايا اشتباكات السويداء
استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى
أعمال فولكلورية.. نغم صالح: غنيت شعبي ومسيرتي كانت صعبة
ازاي تاخدي حقك من غير ما تغلطي.. رضوي الشربيني تشوق الجمهور
وصفة سحرية تعالج الحموضة والانتفاخ ..المكونات رخيصة وموجودة بالبيت
أمير هشام : حذف الاتحاد الفلسطيني بيانه اعتراف بخطأ وسام أبو علي
ساب البروفة .. حسام حبيب يوجه الشكر لـ هيثم شاكر علي المسرح
عضه كلب.. البيطريين تتدخل لإنقاذ طبيب بالغربية لم يستجب للعلاج
اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل بوساطة إقليمية ودعم أمريكي
أحمد حسن يعلن موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز
إصابة طفلة وقائد دراجة نارية في حادث تصادم بسوهاج
OpenAI تطلق رسمياً وكيلًا ذكياً ضمن ChatGPT : أكثر من مجرد دردشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل بوساطة إقليمية ودعم أمريكي

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن جيف فليك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أمس الجمعة، عن توصل إسرائيل وسوريا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، جاء ثمرة جهود دبلوماسية قادتها تركيا والأردن بدعم أمريكي، بعد أيام من تصاعد المواجهات والغارات الإسرائيلية على مواقع سورية، خاصة في الجنوب والعاصمة دمشق.

ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب ضربات جوية نفذتها إسرائيل، استهدفت مواقع للقوات الحكومية السورية تحت ذريعة "حماية الأقلية الدرزية"، بعدما اتهمت تل أبيب دمشق بمحاولة التمدد داخل مناطق ذات أغلبية درزية جنوب البلاد. وطلبت إسرائيل علنًا من الجيش السوري الانسحاب من تلك المناطق، في خطوة اعتبرتها دمشق "انتهاكًا لسيادتها".

واشنطن تدعو لـ"هوية سورية جديدة"

وفي منشور على منصة "إكس"، دعا السفير الأمريكي جميع المكونات السورية، بمن فيهم الدروز والبدو والسنة، إلى إلقاء السلاح والانخراط في بناء ما وصفه بـ"هوية سورية جديدة وموحّدة"، مشددًا على ضرورة إشراك الأقليات كافة في مستقبل البلاد السياسي.

وتعكس تصريحات فليك توجّهًا أمريكيًا متجددًا نحو إعادة تشكيل المشهد السوري من بوابة التهدئة، وذلك بالتوازي مع تصعيد إسرائيل الأخير الذي قالت إنه يستهدف "الردع وحماية المجتمعات الدرزية داخل سوريا".

أنقرة تؤكد تنسيقها الأمني مع تل أبيب

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن بلاده تلعب دورًا محوريًا في ضمان استقرار المنطقة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع إسرائيل عبر القنوات الاستخباراتية. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن تركيا حريصة على أن "لا تؤدي أي عمليات عسكرية إلى تصعيد غير محسوب في جنوب سوريا"، مؤكدًا أن أنقرة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد شارك الأردن أيضًا في تسهيل التفاهمات بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بترسيم خطوط التماس جنوب سوريا ومنع تدهور الأوضاع قرب حدوده الشمالية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تصعيدًا لافتًا من جانب إسرائيل، التي شنت غارات جوية على منشآت عسكرية في دمشق ومحيط السويداء، وذلك في ظل اشتباكات متزايدة بين مكونات محلية من الدروز والبدو في الجنوب، ما أثار مخاوف من انزلاق الوضع إلى صراع أهلي جديد. وقالت تل أبيب إنها تتحرك لحماية الأقلية الدرزية داخل سوريا، لا سيما بعد "دعوات تحريضية" من مسؤولين إسرائيليين بشأن الوضع في جبل العرب.

إسرائيل وسوريا سوريا إسرائيل تركيا أمريكا السويداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

الرئيسان السيسي وترامب

رسائل مصر لإفريقيا .. ورد فوري من الرئيس السيسي على تصريحات ترامب عن سد النهضة

ترشيحاتنا

الشرطة النيجيرية

نيجيريا.. مقـ.ـتل 6 أشخاص وخطف 100 آخرين وفرار الآلاف شمال غرب البلاد

الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي: تفعيل العقوبات الدولية على إيران من صلاحيات الترويكا

كردستان

بيان شديد اللهجة من العراق بشأن استهداف منشآت النفط في كردستان

بالصور

استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى

وصفة سحرية تعالج الحموضة والانتفاخ ..المكونات رخيصة وموجودة بالبيت

ملعقة صباحا ومساء تقضي على الحموضة والانتفاخ
ملعقة صباحا ومساء تقضي على الحموضة والانتفاخ
ملعقة صباحا ومساء تقضي على الحموضة والانتفاخ

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..لا تخلط بين شعورك والواقع

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025.. لا تهمل الجانب الإنساني

برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد