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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا: اعتداءات إسرائيل بلغت ذروتها باستهداف مبان سيادية في دمشق

قصف دمشق
قصف دمشق
قسم الخارجي

أكد مندوب سوريا بالأمم المتحدة قصي الضحاك، اليوم الخميس أن اعتداءات إسرائيل بلغت ذروتها باستهداف مبان سيادية بالعاصمة دمشق.

وقال مندوب سوريا بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بدعوة من الجزائر لبحث التطورات في سوريا، إن إسرائيل تحاول جر سوريا إلى ساحة صراع.

وأضاف المندوب السوري أن الاعتداءات الإسرائيلية فاقمت الأوضاع في السويداء، والتنديد بها مسؤولية جماعية.

وأشار الضحاك إلبى أن سوريا بحاجة لدعم المجتمع الدولي، لافتا إلى أن دمشق تتصدى لمحاولات تقسيم وتفتيت سوريا، والنظام السابق خلف انفلاتا كبيرا للسلاح.

واشتعلت محافظة السويداء جنوب سوريا على مدار 4 أيام وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 500 شخص.

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى في محافطة السويداء إلى 516 بينهم 86 حالة إعدام ميداني لمدنيين من الطرفين.

 وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن لازالت تداعيات أحداث السويداء مستمرة بفرض واقعها الأليم على الأرض، حيث سجّل المرصد ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني.

سقوط دمشق

وأكد المرصد السوري حصوله على شريط مصوّر وصور توثق إعداماً ميدانيا لثلاثة مدنيين من عشائر البدو في مدينة السويداء، بينهم طفل وسيدة، قُتلوا في ظروف وحشية، على يد فصائل محلية من الطائفة الدرزية، وسط تصاعد التوترات ذات الطابع الطائفي، ومناشدات من المدنيين لحمايتهم من عمليات الانتقام والانتهاكات، لا سيما في حي المقوس.

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