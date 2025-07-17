رفع علم إسرائيل في السويداء بعد انسحاب الجيش السوري | شاهد

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يرفعون علم إسرائيل في محافظة السويداء جنوب سوريا والتي شهدت اشتباكات دموية على مدار 4 أيام خلال الأسبوع الجاري انتهت بإعلان وقف إطلاق النار.

علم إسرائيل في السويداء

وتظر مقاطع الفيديو أشخاص يركبون سيارة ويلوحون بعلم إسرائيل بالإضافة إلى علم طائفة الدروز الموجودة في السويداء وهي المحافظة المتاخمة لهضبة الجولان المحتلة.

وجاء ذلك التحرك بعد انسحاب قوات الجيش السوري وقوات الأمن من السويداء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أنهى الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص.

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى في محافطة السويداء إلى 516 بينهم 86 حالة إعدام ميداني لمدنيين من الطرفين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن لازالت تداعيات أحداث السويداء مستمرة بفرض واقعها الأليم على الأرض، حيث سجّل المرصد ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني.

اشتباكات السويداء

وأكد المرصد السوري حصوله على شريط مصوّر وصور توثق إعداماً ميدانيا لثلاثة مدنيين من عشائر البدو في مدينة السويداء، بينهم طفل وسيدة، قُتلوا في ظروف وحشية، على يد فصائل محلية من الطائفة الدرزية، وسط تصاعد التوترات ذات الطابع الطائفي، ومناشدات من المدنيين لحمايتهم من عمليات الانتقام والانتهاكات، لا سيما في حي المقوس.