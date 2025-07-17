مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: السلام بين إسرائيل وسوريا أحد نقاط رؤيتنا

أكدت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة دوروثي شيا، اليوم الخميس أن واشنطن تتواصل مع المكونات السورية لإجراء حوار هادئ.

وأضافت شيا خلال جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها الجزائر لبحث التطورات في سوريا، أن السلام بين إسرائيل وسوريا يمثل إحدى نقاط الرؤية الأمريكية.

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لم توافق على الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

واشتعلت محافظة السويداء جنوب سوريا على مدار 4 أيام وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 500 شخص.

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى في محافطة السويداء إلى 516 بينهم 86 حالة إعدام ميداني لمدنيين من الطرفين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن لازالت تداعيات أحداث السويداء مستمرة بفرض واقعها الأليم على الأرض، حيث سجّل المرصد ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني.

وأكد المرصد السوري حصوله على شريط مصوّر وصور توثق إعداماً ميدانيا لثلاثة مدنيين من عشائر البدو في مدينة السويداء، بينهم طفل وسيدة، قُتلوا في ظروف وحشية، على يد فصائل محلية من الطائفة الدرزية، وسط تصاعد التوترات ذات الطابع الطائفي، ومناشدات من المدنيين لحمايتهم من عمليات الانتقام والانتهاكات، لا سيما في حي المقوس.