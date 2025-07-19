سوريا .. انفجارات في اللاذقية وتفعيل المضادات الجوية بعد رصد طائرات مسيّرة

شهدت مدينة اللاذقية الساحلية، فجر السبت، حالة من التوتر الأمني بعد سماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة، تزامنًا مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية، وسط أنباء غير مؤكدة عن رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية عن مصادر محلية في اللاذقية أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها بشكل عاجل بعد رصد "أهداف جوية معادية يُعتقد أنها طائرات مسيّرة"، دون أن تقدم تفاصيل حول طبيعة الأهداف أو مصدرها. وأشارت الصحيفة إلى أن التصدي تم في أجواء المدينة الساحلية التي تُعد من أكثر المناطق تحصينًا نظرًا لوجود قواعد عسكرية استراتيجية فيها.

مقتربات المينا البيضا تحت الأنظار

في السياق ذاته، تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أصوات الانفجارات تمركزت قرب منطقة المينا البيضا، وهي من المناطق الحساسة في محيط المدينة، وتضم منشآت بحرية ومدنية. ولم تعلن السلطات حتى اللحظة عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تُعرف طبيعة الانفجارات بدقة، في ظل حالة من التكتم الرسمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تصاعدًا في الهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل، والتي استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية العاصمة دمشق ومواقع عسكرية في مدن عدة، وسط تصعيد لافت في الجنوب السوري حيث تحتدم الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء.