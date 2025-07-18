مصر وإيران تدعمان وحدة سوريا وترفضان محاولات التقسيم

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات في سوريا.

وفي اتصال هاتفي، أعرب عراقجي عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على هذا البلد ولبنان، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وَوفق وكالة "تسنيم"، شدد الوزير الإيراني على ضرورة العمل المنسق بين دول المنطقة لمواجهة سياسات الحرب والتوسع التي ينتهجها الاحتلال والتي تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها.

وأكد وزير الخارجية المصري أيضًا موقف بلاده الداعم لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على حقوق جميع الأقليات ومواجهة محاولات تقسيم هذا البلد.