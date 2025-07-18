انتهاك صارخ .. عمال مصر يدينون العدوان الإسرائيلي على سوريا

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إدانته الكاملة للاعتداءات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مدينتي دمشق ودرعا في الجمهورية العربية السورية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين، فضلا عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن هذا الهجوم الغاشم يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وخرقا واضحا للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن مثل هذه الأعمال العدوانية تستهدف تقويض جهود الدولة السورية في تحقيق الاستقرار والأمن، وتشكل دعما للمجموعات الخارجة عن القانون.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب السوري بكافة أطيافه في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات النقابية العربية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، مطالبا بإدانة التصعيد الإسرائيلي والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.