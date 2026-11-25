أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” القائمة النهائية لجوائز أفضل لاعب في أفريقيا 2026.

وتضم القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب كلا من بابي غايي - أشرف حكيمي - إبراهيم دياز - إسماعيل صيباري - ساديو ماني.

في مفاجأة لافتة، غاب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، عن القائمة الأولية للمرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رغم حضوره المعتاد في سباق الجوائز القارية خلال السنوات الماضية.

وشهدت القائمة حضورًا مغربيًا بارزًا بوجود الثلاثي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، وإسماعيل صيباري، لاعب أيندهوفن، إلى جانب عدد من نجوم القارة، أبرزهم الإيفواري عماد ديالو والسنغالي ساديو ماني.

ويُعد غياب صلاح أبرز مفاجآت الترشيحات هذا العام، خاصة أن النجم المصري اعتاد الظهور ضمن الأسماء المنافسة على الجائزة، إلا أن اسمه لم يظهر في القائمة المعلنة من «كاف».

ومن المقرر أن تستضيف مدينة لاجوس النيجيرية حفل جوائز الأفضل في أفريقيا يوم 7 ديسمبر المقبل، للإعلان عن الفائزين بمختلف الفئات.