مفاجأة في جوائز كاف 2026.. محمد صلاح خارج قوائم المرشحين للأفضل

في مفاجأة لافتة، غاب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، عن القائمة الأولية للمرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رغم حضوره المعتاد في سباق الجوائز القارية خلال السنوات الماضية.

وشهدت القائمة حضورًا مغربيًا بارزًا بوجود الثلاثي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، وإسماعيل صيباري، لاعب أيندهوفن، إلى جانب عدد من نجوم القارة، أبرزهم الإيفواري عماد ديالو والسنغالي ساديو ماني.

مفاجأة في جوائز كاف 2026.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا

ويُعد غياب صلاح أبرز مفاجآت الترشيحات هذا العام، خاصة أن النجم المصري اعتاد الظهور ضمن الأسماء المنافسة على الجائزة، إلا أن اسمه لم يظهر في القائمة المعلنة من «كاف».

وعلى مستوى بقية فئات الجوائز، شهدت الترشيحات حضورًا مصريًا في أكثر من سباق، حيث ينافس منتخب مصر على جائزة أفضل منتخب في أفريقيا، بينما يتواجد الزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ، بعد وصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية، في حين غاب الأهلي وبيراميدز عن القائمة.

وفي الجوائز الفردية، ظهر محمود حسن تريزيجيه ومحمد شحاتة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، كما تواجد حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة ومنتخب مصر، في قائمة أفضل لاعب شاب.

وامتد الحضور المصري إلى جائزة أفضل مدرب، بوجود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الزمالك، ضمن قائمة المرشحين، بينما ينافس مصطفى شوبير ومهدي سليمان على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2026.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة لاجوس النيجيرية حفل جوائز الأفضل في أفريقيا يوم 7 ديسمبر المقبل، للإعلان عن الفائزين بمختلف الفئات.