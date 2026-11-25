أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لتحقيق دائزة أفضل لاعب شاب حيث شهدت غياب حمزة عبدالكريم عن المنافسة.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين لتحقيق لقب أفضل لاعب شاب في أفريقيا كلا من الإيفواري يان ديوماندي لاعب ريال مدريد، والمغربي أيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي، والسنغالي إبراهيم مباي لاعب أستون فيلا.

القائمة المرشحة بالكامل لجائزة أفضل لاعب شاب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قائمة اللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد المصري حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

حمزة عبد الكريم ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2026

ويمنح ترشيح حمزة عبد الكريم الكرة المصرية حضورًا في جوائز الأفضل بالقارة السمراء، حيث ينافس اللاعب الشاب مجموعة من أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة، التي نجحت في لفت الأنظار بأدائها مع أنديتها ومنتخبات بلادها.